المنيا: تحرير 343 محضرا لمنشآت مخالفة وإعدام 1553 كيلو مواد غذائية

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة واصلت تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت ومنافذ بيع المواد الغذائية، والمتابعة الدورية على منافذ بيع المواد الغذائية، ورصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية المخالفة؛ حرصا على صحة وسلامة المواطنين.



ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الإدارة العامة للطب الوقائي "إدارة مراقبة الأغذية"، تمكنت من تنفيذ الحملات التفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، خلال شهر فبراير الماضي.



وأشار إلى المرور على 679 منشأة غذائية؛ للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.



وأسفرت عن تحرير 343 محضرا للمخالفات المضبوطة، وتنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية ومحاضر أخرى، وضبط 5 منشآت تعمل دون ترخيص، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.



وبدورها، أكدت الدكتورة هبة رستم نائب مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، سحب 377 عينة مواد غذائية، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك، وإعدام 1553 كيلو أغذية مختلفة، و62 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، وضبط 3 أطنان و391 كيلو من الزبدة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، واستخراج 1368 شهادة صحية.