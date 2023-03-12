الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي تدريباته مساء اليوم على ملعب الفرعي لاستاد الاسماعيلية، استعدادا لمواجهة سموحة المؤجلة من الاسبوع الثاني والعشرون من منافسات الدوري المصري الممتاز.



وخاض لاعبو النادي الاسماعيلي تدريبات بدنية في مران اليوم من أجل رفع الحمل البدني للاعبين قبل مواجهة سموحة فى الدوري الممتاز.



وعقد حمزة الجمل المدير الفني للنادي الاسماعيلي جلسة خاصة مع اللاعبين في مران اليوم يطالب اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز على سموحة وحصد الثلاث نقاط من أجل الهروب من شبح الهبوط الي دوري القسم الثاني الموسم القادم.

وقام لاعبو النادي الاسماعيلي بخوض تقسيمة قوية في مران اليوم من أجل تطبيق اللاعبين بعض الجمل الخططية و التكتية التي يمكن اللاعبين تطبيقها خلال مباراة سموحة القادمة في الدوري الممتاز.

وخاض رباعي حراس المرمي تدريبات متنوعة تحت قيادة مدرب حراس المرمي استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز.

وتم تاجيل مباراة الاسماعيلي و سموحة في الجولة الثانية و العشرون من منافسات الدوري المصري الممتاز بسبب التوقف الدولي القادم الخاص بمباراة المنتخب الوطني القادم.