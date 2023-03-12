نائب رئيس الأمريكي السابق: التاريخ سيحاسب ترامب على الهجوم على الكابيتول

صرح نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، أمس الأول، بأن التاريخ "سيحاسب" الرئيس السابق دونالد ترامب على دوره في هجوم 2021 على مبنى الكونجرس "الكابيتول".

وقال بنس في كلمة ألقاها في حفل عشاء في واشنطن يقيمه صحفيون سنويا للقاء كبار السياسيين، إن "الرئيس ترامب كان مخطئا"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ونقلت وسائل إعلام عن بنس قوله "لا أملك الحق في قلب الانتخابات"، مشددا على أن تصريحات ترامب "المتهورة عرضت عائلتي وكل شخص في الكابيتول للخطر في ذلك اليوم"، واضاف "أعرف أن التاريخ سيحاسب دونالد ترامب".

وستؤدي هذه التصريحات على الأرجح إلى تعميق الخلاف بين المرشحين السابقين منذ أن رفض بنس المشاركة في جهود ترامب لإلغاء نتائج انتخابات 2020 والبقاء في السلطة.

وكان آلاف من مؤيدي ترامب الذين اقتحموا مبنى الكونجرس في 6 من يناير العام الماضي، وطالبوا بإعدام بنس مما اضطره للجوء إلى مكان آمن.

وأعلن ترامب نيته الترشح لفترة رئاسة جديدة في انتخابات 2024، وقال بنس إنه قد ينافسه لكسب ترشيح الجمهوري للاقتراع.

وعادة يشكل لقاء "جريديرون دينر" السنوي حدثا خفيفا تتخلله عروض هزلية وموسيقى ترفيهية، ومن بدايته تبنى بنس لهجة ساخرة، وقال "سأدعم بكل إخلاص وبلا تحفظ المرشح الجمهوري للرئاسة في 2024 - إذا كان هذا أنا".

ولم تكن تصريحات بنس القاسية الموجهة إلى ترامب متوقعة في الحفل.

وكتبت المسئولة السابقة في وزارة الخارجية الأمربكية ميريم موخيكا في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "حضرت العشاء ويمكن أن أؤكد أن مايك بنس فاجأ الحضور.. بدا كثيرون مذهولين".