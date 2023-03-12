نور النبوي ينشر صورة مع المخرج ياسر سامي في كواليس مسلسل الأجهر

نشر الفنان الصاعد نور النبوي، صورة تجمعه مع المخرج ياسر سامي، من كواليس مسلسل "الأجهر"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ويشارك نور في بطولته مع عمرو سعد وعدد كبير من النجوم، من بينهم: سيد رجب، درة، ناهد السباعي، خالد زكي، محمود قابيل، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، سارة سلامة ومحمد جمعة، ومن تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامى.

وبمشاركته في مسلسل "الأجهر"، يضيف نور النبوي إلى رصيده الفني المزيد من الإنجازات على مستوى الدراما التلفزيونية، والتي كان أحدثها تكريمه بجائزة التميز والإبداع بتصويت الجمهور من خلال مهرجان الفضائيات العربية، عن دوره في مسلسل "راجعين يا هوى"، الذي حقق نجاحا كبيرا خلال الموسم الرمضاني الماضي 2022، وهو قصة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، ومعالجة درامية محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة، وبطولة النجم خالد النبوي، نور اللبنانية، سلمى أبو ضيف، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير وهنا شيحة.

يُذكر أن أولى تجارب نور الدرامية في شهر رمضان كانت في 2021 من خلال مشاركته في بطولة مسلسل "الاختيار 2" مع عدد كبير من النجومن من بينهم كريم عبد العزيز، أحمد مكي وإياد نصّار، وفيه خطف نور قلوب المشاهدين بتجسيده لدور ضابط حديث التخرج من كلية الشرطة، والذي استُشهد في عمل إرهابي بعد عام من تخرجه.

وخارج الموسم الرمضاني، استطاع نور النبوي أن يخلق صدى كبيرا عند الجمهور بتجسيده لشخصية الشاب المراهق سيد ابن عم أحمد (محمود حميدة) سائق الأوتوبيس في هيئة النقل العام من خلال مسلسل نقل عام الذي يُعرض على منصة Watch It، وهي شخصية تمثل قطاعا كبيرا من الشباب، وتلقى عنها نور ردود فعل قوية على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تصدر المسلسل ترند تويتر مع بداية عرضه، وهو من إخراج عادل أديب وتأليف وليد خيري، وشارك في بطولته سميحة أيوب، سوسن بدر، دينا، ميريهان حسين، أحمد بدير.

وفي السينما، يجسد نور أول بطولة سينمائية له من خلال فيلم الحرّيفة، إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح، وتدور أحداثه في إطار من الدراما والأكشن حول ماجد لاعب كرة القدم الذي يخوض معركة مع أقرانه من محترفي كرة القدم من الطبقتين؛ العليا التي كان ينتمي إليها، والدنيا التي أجبرته الظروف لأن يصبح فردا منها.

ويشاركه بطولة الفيلم نجم كرة القدم السابق أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، ونور إيهاب، أحمد غزي، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني المهرجانات كزبرة.

كما انتهى نور النبوي مؤخرا من تصوير فيلم خمس جولات المنتظر عرضه قريبا، إخراج مازن أشرف وتأليف محمد عبد المعطى، ويشارك نور في بطولته مع آدم الشرقاوي، داليا شوقي، ماجد المصري، ومطرب الراب آر سينك.