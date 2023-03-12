انطلاق مسابقة جامعة أكسفورد في المحاكمة الصورية لمنطقة الشرق الأوسط

- عقد أولى فاعليات نادي المناظرات القانونية بمناقشة إلغاء عقوبة الإعدام بالكلية

انطلقت فعاليات التصفيات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط لمسابقة "برايس" التابعة لجامعة أكسفورد، من قاعة مجلس كلية الحقوق، ويعد هذا تطبيقا لاتفاقية التعاون التي أبرمتها جامعة عين شمس مع معهد بونافيرو بكلية الحقوق بجامعة أكسفورد العام الماضي والتي بموجبها أصبحت كلية الحقوق بجامعة عين شمس الشريك الإقليمي لجامعة أكسفورد في مجال المحاكمات الصورية.



وقال الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق: شارك في الجلسة الافتتاحية التي ضمت كل الفرق المشاركة فريق التنظيم الدولي من جامعة أكسفورد والفريق المنظم للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط والمكون من مشاركين سابقين في المسابقة من خريجي جامعة عين شمس، تطوعوا بالتواصل مع الفرق المشاركة والقضاة، وقاموا بإعداد الجداول عبر الشهور الثلاثة الأخيرة، فضلا عن متابعة الإعداد التقني للمسابقة خلال أيام المباريات، وتكون فريق التنظيم من علا ناجى، وندى جاد الله، والدكتور أحمد خليفة مدير مكتب التعاون الدولي بكلية الحقوق، والمنسق الإقليمي للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط.



وأضاف صافي أن تصفيات هذا العام تشهد منافسة كبيرة بين العديد من الجامعات من منطقة الشرق الأوسط من عدة دول من بينها مصر، لبنان، الأردن وتونس، ويشارك في تحكيم المسابقة أكثر من ثلاثين قاضي من الهند والمكسيك وبريطانيا ومصر ولبنان والأردن والعراق تونس وفلسطين، ويتأهل أربعة فرق من هذه المسابقة للمشاركة في المسابقة الدولية التي يتنافس فيها المتأهلون من كل فرق العالم في أكسفورد ببريطانيا في منتصف شهر أبريل.



وأكد عميد كلية الحقوق أن استضافة الكلية للمسابقة الدولية بالتعاون مع جامعة اكسفورد، ومن قبلها استضافة الكلية للمسابقة الوطنية للمحاكمة الصورية في مجال القانون الدولي الإنساني في ديسمبر الماضي، تأتي في إطار خطة الكلية لكي تكون مركزا للنشاطات التي تهدف لتطوير التعليم القانوني في مصر وفي المنطقة العربية.



في سياق متصل، أعلنت اللجنة العلمية بكلية الحقوق، انطلاق نادي المناظرات القانونية لثقل مهارات الطلاب العلمية والمهنية، ومن بينها مهارات المناظرة، لا سيما وأن نظام الترافع أمام المحاكم هو في حقيقته مناظرة بين طرفين لاثبات دعوى أو نفيها، أو لترجيح مدلول أو تفسير لنص قانوني على مدلول أو تفسير آخر، بحضور الدكتور محمد الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم، والدكتور ياسين الشاذلي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا.



أجريت فعاليات المناظرة الأولى بالنادي عن إلغاء عقوبة الإعدام بين فريقين من أربعة طلاب لكل فريق: أحدهما مؤيد والآخر معارض، وبانتهاء المناظرة خلت لجنة التحكيم للمداولة وإعلان الفريق الفائز بأفضل مناظرة.



ويأتي انطلاق النادي لمساعدة الطلاب في اكتساب المهارات التي يحتاجونها في المرافعات القانونية والمناظرات العلمية، بما يتطلبه ذلك من قواعد بناء الادعاء وتفسيره وتعريفه وإقامة الحجج عليه بشكل علمي ودحض ما يثار حول الدعوى بشكل علمي منهجي، وكذا مهارات التحليل والاستنتاج المنطقي وبناء النتائج على المقدمات الصحيحة.