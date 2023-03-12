خالد الغندور بعد خسارة الأهلي: لا أحب الشماتة

كتب الإعلامي خالد الغندور، اليوم الأحد، رسالة جديدة من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تعليقًا على الهزيمة القاسية التي تعرض لها الأهلي أمس السبت أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

وخسر الأهلي في بريتوريا أمام صن داونز بنتيجة 5-2، في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الرابعة من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقلصت فرص النادي الأهلي في التأهل للدور ربع النهائي من أبطال إفريقيا، حيث يحتاج المارد الأحمر الفوز في مباراتيه المقبلتين أمام القطن الكاميروني والهلال السوداني، وانتظار ما ستسفر عنه المواجهة الحاسمة أمام صن داونز ضد الهلال.

وقال الغندور عبر حسابه الرسمي:"لا احب الشماتة و خصوصا انها حالة الكرة المصرية و ليس فريق بعينه بل كل الفرق و كل المنتخبات و المدربين و وكلاء اللاعبين و الاتحاد و نظام بطولة الدوري و غياب الجماهير و الاعلام الرياضي الذي يلعب علي مشاعر الجماهير و لا يواجه".

ويحتاج الزمالك تحقيق الفوز على شباب بلوزداد الجزائري والمريخ لضمان التأهل للدور ربع النهائي من إفريقيا.