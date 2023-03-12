رئيس مجلس النواب: نتطلع لتعزيز التعاون البرلماني المصري - الهندي

على هامش مشاركته في أعمال الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقدة حالياً في مملكة البحرين، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برئيس مجلس النواب الهندي.

وأكد جبالي اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تربطها بالهند، مشيراً في هذا الصدد إلى الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخراً إلى الهند، والتي تُعد انعكاساً واضحاً لخصوصية العلاقات المصرية - الهندية، بما تمخضت عنه من رفع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

كما أكد جبالي على التطلع لتعزيز التعاون البرلماني المصري - الهندي.

وخلال اللقاء أعرب رئيس مجلس النواب عن تقديره التام للتعاون الناجح بين مصر والهند في المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، كما تناول التحديات الاقليمية التي تواجهها دول المنطقة خاصة في ظل تزايد موجات التطرف والإرهاب، مستعرضاً الجهود المصرية الرائدة في مكافحة الإرهاب والتطرف وأيضاً أوجه التعاون المصري مع الدول الصديقة في مواجهة تلك التحديات.

من جهته، أعرب رئيس مجلس النواب الهندي عن اعتزازه بهذا اللقاء، مؤكداً أنه يحمل مشاعر الصداقة التي يكنها الشعب الهندي للشعب المصري الصديق.

كما أعرب رئيس مجلس النواب الهندي عن تقديره التام لحالة الزخم الإيجابي التي تشهدها العلاقات المصرية الهندية، مشيداً بالزيارة التي قام بها الرئيس السيسي مؤخراً إلى الهند، والتي فتحت آفاق واسعة من التعاون المصري - الهندي في شتى المجالات في ظل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.