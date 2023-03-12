 ميناء تركي يستقبل 522 منزلا مسبق التجهيز من قطر - بوابة الشروق
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ميناء تركي يستقبل 522 منزلا مسبق التجهيز من قطر

(د ب أ)
نشر في: الأحد 12 مارس 2023 - 9:38 م | آخر تحديث: الأحد 12 مارس 2023 - 9:38 م

وصلت ميناء إسكندرون التركي جنوبي البلاد، اليوم الأحد، باخرة محملة بـ522 منزلا مسبق التجهيز مرسلة من دولة قطر لمنكوبي الزلزال.

واستقبل الباخرة "إم إس سي كاليدونيا 2" مسؤولون في الميناء وآخرون من شركة "إم إس سي" المالكة لها، بحسب بيان صادر عن الشركة نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وتبلغ مساحة كل منزل مسبق التجهيز 18 مترا مربعا، وقد استخدمت هذه الحاويات في مونديال قطر 2022، وتضم حماما ومرحاضا وثلاجة ونظام تدفئة وتبريد وطاولة وكرسيا وسريرا.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية القطرية أعلنت إثر كارثة الزلزال، عزمها على إرسال 10 آلاف منزل مسبق التجهيز إلى المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا وسوريا، ووصلت أول دفعة منها إلى تركيا بعد 6 أيام من وقوع الزلزال.

وفي 6 فبراير الماضي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا هائلا.

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