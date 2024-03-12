ديفيد كاميرون: ممر قبرص البحري ليس بديلا عن المساعدات البرية

قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الثلاثاء، إن ممر قبرص البحري يجب ألا يكون بديلا عن توصيل المساعدات براً، موضحاً أنهم يعملون مع الحلفاء على تشغيل الممر.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن كاميرون قوله إن الممرات البرية أفضل طريق لإيصال الحجم المطلوب من المساعدات إلى غزة.

وأوضح الوزير البريطاني أنه "على إسرائيل فتح مزيد من الممرات البرية بما فيها في شمال غزة وتقليل مستوى فحص المطلوب"، مشدداً على أنه "على إسرائيل إزالة جميع العوائق أمام المساعدات وإعادة إمدادات الماء والكهرباء والاتصالات إلى غزة."

وقال كاميرون إنه "على إسرائيل منح مزيد من تأشيرات الدخول لموظفي الأمم المتحدة مما يسهم في إدخال المساعدات لغزة".