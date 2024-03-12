أكد حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق أنه لا يزال يحلم بدخول عالم التدريب.

ومنذ اعتزاله في 2008، لم يتول حازم أي مهام تدريبية باستثناء تجربة العمل كمدير للجهاز الفني بالزمالك في 2016 رفقة المدرب أحمد حسام "ميدو" لكن ذلك الجهاز الفني لم يدم عمله أكثر من 37 يوماً.

وأوضح حازم في تصريحات إذاعية، إنه لا يزال يميل لفكرة التدريب، لكنه حتى الآن لم يتخذ أي قرار بشأن مستقبله، علما بأنه حصل على الرخصة "C" في التدريب.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: "مشكلة التدريب في مصر أنه يعتمد فقط على ما يملكه المدرب من شهادات ويتم تقييمه بناء عليها".

وتابع: "المدرب مش بس شهادة، فالرخصة مثل رخصة القيادة لكن التعلم والممارسة واكتساب الخبرات لا يقل أهمية عن الحصول على تلك الرخص التدريبية".

وأشاد حازم بعلي ماهر المدير الفني للمصري، حيث قال: "أحب شغل علي ماهر، فهو مدرب بيتعب في شغله، وبيهتم بكل التفاصيل".

وأضاف: "تحليل الأداء علمني الكثير عن المدربين، ربما هناك الكثير من المدربين يذاكرون ويحضرون، وهناك أيضا تامر مصطفى وأحمد سامي، ومجدي عبدالعاطي، وأحمد عبدالرؤوف".