تقرير: البنك المركزي الياباني يقترب من بدء زيادة أسعار الفائدة

قالت مصادر مطلعة إن مسؤولي بنك اليابان المركزي يقتربون من بدء زيادة أسعار الفائدة، وسيتخذون قرارهم بشأن هذه الخطوة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في الأسبوع المقبل، في حين لا يمكن التنبؤ بالنتيجة النهائية للاجتماع الآن.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن أعضاء لجنة السياسة النقدية سيتخذون قرارهم النهائي، في ضوء نتائج محادثات الأجور بين النقابات وأصحاب العمل في اليابان والمنتظرة يوم الجمعة المقبل. وفي حال إقرار زيادة كبيرة في الأجور، ستزيد فرص إقدام البنك على زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع مارس الحالي، في حين يرى بعض المحللين أن البنك قد يؤجل قرار زيادة الفائدة حتى اجتماع أبريل المقبل.

وبحسب المصادر، فإن مسؤولي البنك المركزي يستعدون لكل من زيادة الفائدة أو الإبقاء عليها خلال اجتماع 18 و19 مارس الحالي، مضيفة أنه سواء قرر البنك زيادة الفائدة لأول مرة منذ 2007 في اجتماع الشهر الحالي أو الشهر المقبل، فإن المسؤولين يرون أن البنك بات قريبا من بدء دورة تشديد السياسة النقدية.

أظهرت أحدث بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية الصادرة تراجع معدل التضخم في اليابان خلال يناير الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه.

وقالت الوزارة إن مؤشر أسعار المستهلك وهو مقياس التضخم العام ارتفع في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر2% سنويا، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين بعد ارتفاعه بنسبة 6ر2% خلال الشهر السابق.

وعلى أساس شهري وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال يناير الماضي بنسبة 1ر0% بعد استقراره خلال ديسمبر الماضي.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة ارتفاعا بنسبة 2% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 9ر1%، بعد ارتفاعه بنسبة 3ر2% خلال ديسمبر.

كما أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة في أواخر الشهر الماضي تراجع معدل تضخم أسعار الجملة للخدمات في اليابان خلال يناير.

وذكر البنك أن مؤشر أسعار الجملة للخدمات ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر2% سنويا مقابل 4ر2% خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه تراجع المؤشر بنسبة 5ر0% شهريا خلال يناير الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 1ر0% خلال ديسمبر الماضي.