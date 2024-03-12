أضرب سائقو القطارات من شركة السكك الحديدية الألمانية المملوكة للدولة "دويتشه بان" مرة أخرى، في ظل استئناف قضائي قد يعلن أن الإضراب غير قانوني.

وأكدت متحدثة باسم السكك الحديدية أن الإضراب في نقل الركاب بدأ في الساعة 0200 صباحا بالتوقيت المحلي (0100 من صباح الثلاثاء بتوقيت جرينتش) ومن المتوقع أن يستمر 24 ساعة.

ونظمت السكك الحديدية جدولا زمنيا للطوارئ لتأمين نحو 20%من خدمات قطارات المسافات الطويلة. كما ستتأثر الخدمات الإقليمية وقطارات الضواحي في دويتشه بان.

وهذا هو الإضراب السادس من قبل نقابة سائقي القطارات في الجولة الحالية من المفاوضات الجماعية. ويوم الاثنين، حاولت دويتشه بان دون جدوى وقف الإضراب من قبل محكمة العمل في فرانكفورت، ثم أعلنت عن نيتها الاستئناف أمام محكمة العمل في ولاية هيسن الألمانية.

وقال فلوريان ويه ، المدير الإداري لجمعية أصحاب العمل في السكك الحديدية "إيه جي في موف"، بعد قرار محكمة العمل: "إشعار الإضراب هو إشعار قصير جدا، وهناك أيضا مطالب غير قانونية".

ومن غير المقرر النظر في الاستئناف حتى منتصف نهار الثلاثاء. وإذا قررت محكمة العمل في ولاية هيسن خطوة مختلفة عن محكمة العمل في فرانكفورت ، فسيتعين على نقابة سائقي القطارات تعليق إضرابها. ومع ذلك، هذا لا يعني العودة الفورية إلى الخدمة العادية.