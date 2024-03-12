تقرير: تراجع أسعار الطاقة الشمسية في اليابان

تراجعت أسعار بيع الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية في أخر مزايدة تم تنظيمها في اليابان، وهو ما يشير إلى تأثير تراجع النفقات واشتداد المنافسة في ثالث أكبر سوق للطاقة الشمسية في العالم منذ نهاية 2022.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن شركات إنتاج الطاقة الشمسية تحتاج إلى المشاركة في مزايدة للحصول على دعم حكومي، مع تحديد سقف للسعر من جانب الحكومة، مضيفة أن السعر الذي طلبته الشركات في أخر مزايدة كان 11ر5 ين لكل كيلووات/ساعة (8ر34 دولار لكل ميجاوات/ساعة) وهو ما يقل بنسبة 45% عن سقف السعر الحكومي للمزايدة و40% عن السعر في المزايدة السابقة.

وبحسب أحدث تقرير لخدمة بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة، فإن أسعار وحدات الطاقة الشمسية تراجعت نتيجة زيادة المعروض من جانب شركات التصنيع وهو ما يمكن أن يقلل تكاليف مشروعات توليد الطاقة الشمسية.

وشهدت أحدث مزايدة لبيع الطاقة الشمسية في اليابان منافسة قوية حيث بلغ إجمالي كمية الطاقة المعروضة للبيع حوالي 317 ميجاوات في حين كان إجمالي الطلب حوالي 134 ميجاوات فقط.

كما يمكن أن يساهم الحجم الكبير لمشروعات الطاقة الشمسية الجديدة التي تم طرحها في المزايدة في خفض إجمالي التكلفة حيث تراوحت قدرة 5 من بين 29 مشروعات فازت في المزايدة بين 12 و30 ميجاوات وهي قدرة كبيرة نسبيا لمشروعات الطاقة الشمسية الجديدية في اليابان.