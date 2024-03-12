وكيل تعليم دمياط يتفقد سير العملية التعليمية بإدارة السرو

تفقد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، سير العملية التعليمية بمدارس إدارة السرو التعليمية، بزيارة عدة مدارس بإدارة السرو التعليمية، بحضور وائل الموجي مدير الإدارة ولطفي مراد، وكيل الإدارة، لمتابعة انضباط العملية التعليمية ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

وشملت الجولة مدارس الشهيد عربانو الابتدائية، بنات السرو الابتدائية، وتل الكاشف الثانوية وتل الكاشف الابتدائية، وتل الكاشف الابتدائية المشتركة، وسيف الدين رقم واحد، وسيف الدين بنات الإعدادية، وسيف الدين الإعدادية بنين، وعطاالله الابتدائية، وسلطان بدوي تعليم أساسي، وسلطان بدوي الابتدائية، وفهيمه بدوي تعليم أساسي.

وهنأ "وكيل الوزارة"، العاملين بالمدارس بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن العملية التعليمية بالمدارس مستمرة، بالإضافة إلى جانب أعمال امتحانات الشهر، وعلى جميع إدارات المدارس اتخاذ كل الإجراءات لجذب الطلاب واستمرار العملية التعليمية ولا مجال للتقاعص.

وحضر "وكيل الوزارة" طابور الصباح وناقش الطلاب والطالبات حول العملية التعليمية، متابعا نسب حضور الطلاب بالفصول.

ووجه وكيل الوزارة اداراتي المتابعة والحوكمة ومدراء المراحل بالمديرية والإدارة التعليمية بمتابعة سير العمل بالمدارس وانتظام حضور الطلاب.