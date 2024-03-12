محكمة استئناف ألمانية تنظر في طلب شركة السكك الحديدية وقف إضراب سائقي القطارات

من المقرر أن تنظر محكمة استئناف ألمانية، خلال جلسة استماع تعقد ظهر اليوم الثلاثاء، في جهود شركة السكك الحديدية الألمانية المملوكة للدولة "دويتشه بان" لمنع استمرار إضراب سائقي القطارات.

ورفضت محكمة ابتدائية في فرانكفورت في وقت سابق الدعوى القضائية التي رفعتها شركة السكك الحديدية المملوكة للدولة، لوقف الإضراب المستمر، الذي أوقف غالبية حركة نقل الركاب والبضائع في جميع أنحاء البلاد.

وأعلنت محكمة العمل في ولاية هيسن الألمانية أنها ستنظر على عجل في استئناف شركة دويتشه بان لهذا الحكم خلال جلسة استماع من المقرر أن تبدأ ظهر اليوم.

وتخوض شركة دويتشه بان نزاعا عماليا مريرا مع نقابة سائقي القطارات "جي دي إل"، التي تطالب بخفض ساعات العمل.

وهذا هو الإضراب السادس الذي تدعو إليه النقابة خلال الأشهر الأخيرة.