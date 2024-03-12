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أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة البنك الأهلي، اليوم الثلاثاء، في بطولة الدوري.

أجرى كولر سبعة تعديلات عن التشكيل الذي خاض المباراة الماضية أمام الزمالك في نهائي كأس مصر، حيث غير الثلاثي الهجومي بالكامل مع تعديلين في خط الوسط ومثلهما في خط الهجوم.

يبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل يضم..

حراسة المرمى.. مصطفى شوبير.

الدفاع.. أكرم توفيق، رامي ربيعة، عمر كمال عبد الواحد، علي معلول.

الوسط.. مروان عطية، إمام عاشور، أفشة.

الهجوم.. رضا سليم، كريم فؤاد، أنتوني موديست.

ويحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 17 نقطة من 7 مباريات بعد خمسة انتصارات وتعادلين.

أما البنك الأهلي يقبع في المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة من 15 مباراة بعد ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات مقابل 9 هزائم.