الشرطة الإيطالية تعتقل 55 من عناصر المافيا في مداهمات واسعة النطاق

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اعتقلت الشرطة الإيطالية 55 شخصا يشتبه في ارتباطهم بالمافيا الصقلية، وذلك في مداهمات واسعة النطاق ضد الجريمة المنظمة.

وقالت الشرطة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إن المشتبه بهم متهمون بالابتزاز وتهريب المخدرات وحيازة أسلحة ومتفجرات.

وتم تنفيذ المداهمات بشكل أساسي في بلدة "كالتانيسيتا" في صقلية وفي أجزاء أخرى من إيطاليا.

وشارك في العملية واسعة النطاق نحو 500 شرطي إيطالي.

وقال سلفاتوري دي لوكا من مكتب المدعي العام في "كالتانيسيتا" للصحفيين "عملية اليوم تكتسب أهمية خاصة، ليس فقط من حيث الكم ولكن أيضا من حيث الكيف".

يذكر أن "كوزا نوسترا" هي أشهر وأنشط منظمة من المافيا على جزيرة صقلية الإيطالية بالبحر المتوسط، وهناك منظمات إجرامية أصغر مثل "ستيدا"

وكان تركيز العملية ينصب على بلدة "جيلا" في صقلية، حيث شكلت عائلتان كبيرتان من المافيا تحالفا مع منظمة "ستيدا" لتنظيم تجارة المخدرات.

وقال دي لوكا إن الأسلحة التي تم ضبطها مع المشتبه بهم مثيرة للقلق بشكل خاص، مؤكدا أن "النتيجة هي كوزا نوسترا تقوم بأعمال تجارية وتتاجر في المخدرات، وتمتلك ترسانة كبيرة من الأسلحة ومستعدة للقتل وإظهار قوتها".