جيش الاحتلال يزعم ضرب 4500 هدف لحزب الله خلال 5 أشهر

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرب 4500 هدف لحزب الله اللبناني خلال خمسة أشهر، والقضاء على ما يزيد عن 300 عنصر من حزب الله وإصابة أكثر من 750 آخرين، على مدار الأشهر الخمسة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء: «على مدار الأشهر الخمسة الأخيرة، هاجمت قوات الجيش بقيادة مركز النيران التابع لقيادة المنطقة الشمالية وسلاح الجو، أكثر من 1200 هدف جوًا، وأكثر من 3100 هدف برًا، والتي تتبع لحزب الله على الأراضي اللبنانية والسورية».

وأشار إلى أن من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها: مستودعات وسائل قتالية، ومبانٍ عسكرية كانت مخصصة لنشاطات حزب الله الهجومية، ومقرات قيادة عملياتية تواجد فيها عناصر الحزب.

ولفت إلى «مهاجمة العشرات من خلايا حزب الله، التي وجهت أو أطلقت الصواريخ المضادة للدروع والقذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل».

وذكر أن «الهجمات المكثفة في المنطقة الشمالية تمس بقدرات حزب الله الجوية والبرية وكذلك كبار قادته»، قائلًا إن جيش بلاده يعمل باستمرار على زحزحة قوات حزب الله ومنظوماته عن منطقة جنوب لبنان وشن غارات ملموسة على هذه المنطقة.