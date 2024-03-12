الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين تتصدر تريند تويتر

تصدر مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز تريند تويتر بعد عرض أولى حلقاته أمس الاثنين على قناة dmc.

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين باستعراض تاريخ الدولة الإسلامية منذ البداية، حتى ظهور حسن الصباح "كريم عبد العزيز" فى القرن الحادى عشر.

وتضمن تتر البداية شرح الدين الإسلامى، من بعثة النبى محمد -صلى الله عليه وسلم- وصولًا إلى الخلفاء الأربعة، ثم تقسيم المسلمين إلى سنة وشيعة، ومذاهب ومن خلافة راشدة ورشيدة إلى خلافة أموية، ومنها إلى خلافة عباسية، وبالتالى كل خلافة بعد الخلافة الراشدة كانت تنتقم من الخلافة التى تسبقها.

وتكشف الحلقة الأولى طفولة الصباح وكيف كان نابغًا بصورة كبيرة ويمتلك فراسة شديدة في معرفة ما لا يعرفه غيره، ما جعل الأطفال يخافون منه، كما أخبرت عايدة فهمي والد الصباح بضرورة تعريف الابن بالحروف النورانية وأن يتعلمها ويعيها جيدًا ، رغم أن سنه صغيرة إلا أنه واعٍ بصورة كبيرة وأكبر من سنه.

تدور أحداث العمل في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

العمل من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى.











