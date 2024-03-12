الاتحاد الأوروبي يعلن تفعيل آلية الحماية المدنية لتعزيز دعم غزة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي فعَّل آلية الحماية المدنية لتعزيز دعمه لقطاع غزة.



وبحسب ما نشرته وكالة أنباء العالم العربي، دعت فون دير لاين، في بيان رسمي، جميع الدول الأعضاء إلى المساهمة بأصولها من مظلات ومن حاويات تتيح إيصال إمدادات ومساعدات إلى قطاع غزة بصورة مستمرة.



وأضافت: «لقد أصبح الوضع على الأرض أكثر مأساوية من أي وقت مضى، وقد وصل إلى مرحلة بالغة الحساسية. اطّلعنا جميعاً على التقارير التي تتحدث عن أطفال يموتون جوعاً. هذا أمر غير مقبول وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لوقفه. يعلم الجميع مدى صعوبة نقل المساعدات إلى غزة وداخلها، ويجب استخدام جميع الطرق للوصول إلى المحتاجين.. وهنا يأتي دور الممر البحري».



وتابعت: «نحن في الاتحاد الأوروبي، سوف نكثف دعمنا اللوجستي على الأرض. ويوجد فريق تنسيق تابع للاتحاد الأوروبي في قبرص. وسنمول وننسق تدفق البضائع الأوروبية عبر هذا الممر».



وشددت على وجوب ضمان سلامة توزيع المساعدات داخل غزة، قائلة: «هذا يزيد من أهمية العمل مع تلك الوكالات التي لا يزال لها وجود على الأرض».



وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو ربع سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة، وأن المساعدات تغطي قدراً ضئيلاً من الاحتياجات اليومية.



وكانت منظمة «وورلد سنترال كيتشن» الإغاثية، ومقرها الولايات المتحدة، أعلنت الثلاثاء، انطلاق سفينة على متنها 200 طن من المساعدات الغذائية من قبرص إلى غزة.



وأوضحت في بيان عبر منصة «إكس»: «نعمل مع دولة الإمارات وقبرص والمجتمع الدولي على فتح ممر المساعدات البحري هذا بحيث يصل أكبر عدد ممكن من الوجبات إلى الفلسطينيين المحتاجين».



وأشارت إلى أن المواد الغذائية التي أرسلتها تتضمن الأرز والطحين والبقوليات والخضروات المعلبة والبروتينات، وأن فريق الإغاثة لدى المنظمة يعمل على إرسال أكبر عدد ممكن من قوارب المساعدات.



وأفاد بيان المنظمة: «نعكف بالتعاون مع شركائنا في غزة على بناء رصيف بحري سنستخدمه لتفريغ المساعدات قبل تحميلها على الشاحنات التي ستوصل الغذاء. فريقنا لديه 500 طن أخرى من المساعدات في قبرص جاهزة للتحميل على القوارب».



وفي ظل شح المساعدات التي تصل عن طريق البر إلى القطاع المدمر بعد أكثر من 5 أشهر على حرب إسرائيل على غزة، يجري إسقاط طرود المساعدات جواً، وسيتم تسليمها عن طريق البحر بفضل فتح هذا الممر الإنساني البحري.



لكن الأمم المتحدة تؤكد أن إرسال المساعدات عن طريق البحر وعمليات الإنزال الجوي التي تشارك فيها عدة دول وتنفذ يومياً منذ أسابيع، لا يمكن أن تحل محل الطريق البري.



وفي ظل عدم وجود بنية تحتية لميناء، قالت «وورلد سنترال كيتشن»، إنها ستقوم بإنشاء رصيف تتوقف عليه السفينة في غزة بمواد من المباني المدمرة والأنقاض.



وهذه المبادرة منفصلة عن مبادرة أعلنتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وتخطط بموجبها لبناء رصيف مؤقت في القطاع لتسهيل توصيل المساعدات عن طريق البحر.