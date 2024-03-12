تحدثت كاتي ظريف، أول قبطية تعمل بمهنة «المسحراتي»، عن تجربتها الفريدة في إحياء هذه العادة والتقليد ‏الرمضاني. ‏

وقالت خلال تصريحات لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الإثنين، إن فكرة العمل ‏‏«مسحراتي» جاءت رغبة منها في مشاركة فرحة رمضان مع الجميع بطريقة مختلفة ومبتكرة تضفي أجواء من ‏البهجة والسعادة على الأصدقاء.‏

وأشارت إلى أن الفكرة لاقت إعجاب أصدقائها وحظيت بالتشجع والدعم لبدء تجربتها، معقبة: «الفكرة جاءت ‏وعرضتها على أصحابي، لأننا كلنا كمسحيين ومسلمين مفتقدين أجواء المسحراتي وكنا ننتظرها في رمضان».‏

وأضافت أنها بدأت العمل كمسحراتي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، لافتة أنها بدأت بتعلم مهنة «المسحراتي» من ‏خلال استعارة الجلباب والطبلة قبل أن تتجول في الشوارع لإيقاظ الأصدقاء والجيران وقت السحور. ‏

وتابعت أنها تطور فكرتها في كل عام، مشيرة إلى إقامتها العام الماضي مائدة سحور، في حين تقوم هذا العام بتوزيع ‏العصائر والتمر على المارة وقت الإفطار، بالإضافة إلى تخصيص يوم الجمعة لتقديم وجبات ساخنة لعمال النظافة في ‏الشارع.‏