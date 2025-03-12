تظاهرة للمئات في شيكاغو للمطالبة بالإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل

خرج المئات في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية في مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل الذي قاد احتجاجات تضامنية مع فلسطين في جامعة كولومبيا.

واحتج المتظاهرون، أمس الثلاثاء، على الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة واعتقال الشرطة للناشط الفلسطيني، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وأكد المحتجون أنهم سيواصلون رفع صوتهم ضد "انتهاكات حقوق الإنسان" من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقالت المحامية والناشطة جنان شحادة لـ"الأناضول" إنها شاركت في المظاهرة للمطالبة بالإفراج عن محمود خليل.

وقالت: "خليل هو ناشط فلسطيني تم اختطافه من منزله من قبل هذا النظام والإدارة"، مؤكدة أنه لا يمكن لأي قوة أن تسكتهم أو تدفعهم إلى الخوف.

وأضافت: "نحن بالملايين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، لنقول إننا نحمي بعضنا البعض وإننا لن نلتزم الصمت أبدًا بشأن الإبادة الجماعية في غزة واستخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين للتطهير العرقي واحتلال فلسطين".

ويوم الأحد، اعتقلت السلطات الأمريكية الطالب الفلسطيني خليل، الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدا بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.

وأكدت إيمي غرير محامية الطالب الفلسطيني، في بيان، اعتقال خليل رغم أنه موجود في الولايات المتحدة بصفته "مقيم دائم يحمل بطاقة خضراء"، ومتزوج من أمريكية، وألغوا بطاقته الخضراء.