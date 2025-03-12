الزمالك يهنيء أبوريدة على عضوية مجلس فيفا

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بالتهنئة إلى المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بمناسبة حصوله على عضوية اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (مجلس فيفا) للدورة الخامسة على التوالي على هامش الجمعية العمومية غير العادية لـ"كاف".

ونجح هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في الحفاظ على عضوية اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (مجلس فيفا) للدورة الخامسة على التوالي بعد أن حسم أحد المقاعد الستة لقارة أفريقيا في الانتخابات التي أجريت اليوم بأحد فنادق مدينة الجيزة على هامش الجمعية العمومية غير العادية بمشاركة 54 دولة.

رئيس الاتحاد المصري حصل على 35 صوتاً وحل ثانياً في قائمة الفائزين مناصفة مع السيد/جبريلا هيما حميدو من النيجر بينما كانت الصدارة من نصيب السيد/ فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي الذي حصل على 49 صوتاً وتصدر قائمة المرشحين الثلاثة عشر الذين تنافسوا في الانتخابات لتي أقيمت لأول مرة بشكل مفتوح ودون النظر للمناطق الجغرافية كما حصل الموريتاني أحمد ولد يحيى والجيبوتي سليمان حسن وابيري على 29 صوتاً وفازا بالمقعدين الرابع والخامس بينما ذهب مقعد المرأة للسيدة/ كينزات إبراهيم من جزر القمر.