الفاتيكان: أشعة سينية على الصدر تؤكد تحسن حالة البابا

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قالت الفاتيكان، اليوم الأربعاء، إن أشعة سينية على الصدر أكدت تحسن حالة البابا فرانسيس في الأسبوع الرابع له بالمستشفى لتلقي العلاج من الالتهاب الرئوي المزدوج.

وذكر الأطباء أن حالة البابا فرانسيس تشهد تحسنا بطيئا تدريجيا، وأعلنوا في الأسبوع الجاري أن الخطر من وفاته لم يعد وشيكا.

وما زال البابا يتلقى أثناء علاجه تدفقا عاليا من الأكسجين عن طريق أنابيب عبر الأنف نهارا، ويضع قناعا آليا غير جراحي للمساعدة على راحته في المساء.

وقال الفاتيكان إن البابا فرنسيس - 88 عاما، تابع العزل الروحي للفاتيكان عن بعد، واستأنف العلاج البدني والتنفسي بعد ليلة هادئة.

وتحل غدا الخميس الذكرى الـ 12 لانتخاب فرانسيس بابا للفاتيكان. ولم يذكر الكرسي الرسولي كيفية إحياء الذكرى، التي تعتبر عطلة عامة في الفاتيكان.