القوات المسلحة العراقية تعلن بدء ملاحقة مجموعات ارتكبت أعمال عنف بحق سوريين عاملين بالبلاد

أعلنت القوات المسلحة العراقية، اليوم الأربعاء، البدء بملاحقة مجموعات ارتكبت أعمال عنف بحق سوريين عاملين بالبلاد.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، إن بعض منصّات وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر أعمال عنفٍ مُشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قِبَل مجموعة مُلثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم «تشكيلات يا علي الشعبية».

وأشار إلى أن «القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه على الفور بتشكيل فريق أمني مختص، لملاحقة من يرتكب هذه الأفعال غير القانونية التي لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة».

ونوه أن «هذه الأفعال هي اعتداءات مُدانة بحكم القانون، وتخالف جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، كما تمثل انتهاكاً لكرامة الإنسان وحقوقه».

وأكد عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين العراقي والسوري، مشيرًا إلى أن «القانون سيطبق كاملاً على كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الاعتداءات، دون أي تساهل أو تمييز، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون وحماية الأمن المجتمعي».