قصور الثقافة تفتتح ليالي رمضان بسينما الحضارة بالأوبرا

سيرة هلالية وورش ومعارض حرفية وعروض للأطفال في ليالي قصور الثقافة بسينما الحضارة

افتُتحت فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بمركز سينما الحضارة بساحة دار الأوبرا المصرية، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفال بالشهر الفضيل، وتستمر الفعاليات حتى 23 رمضان.

افتتح الفعاليات الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، بحضور د. حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، د. إلهام شاهين، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، د. بدوي مبروك، مدير عام ثقافة القرية، د. منى شعير، مدير عام القصور المتخصصة، د. شيماء الصعيدي، مدير عام أطلس الفلكلور، وحنان حسن، مدير عام قياس الرأي، إلى جانب نخبة من القيادات الثقافية والتنفيذية، وشهدت الفعاليات حضورًا مميزًا لفتيات الأزهر الوافدات، في إطار دعم التبادل الثقافي والتفاعل مع التراث المصري الأصيل.

بدأت الفعاليات بجولة في معرض فني متنوع، ضم مجموعة من الأعمال اليدوية والمشغولات التراثية، مثل الطرق على النحاس، الديكوباج، الإكسسوارات، الخيامية، السيرما، المكرمية، المنتجات الجلدية، الخوص، السجاد، التطريز اليدوي، والأرابيسك، والتي تم إنتاجها في ورش تابعة لإدارات ثقافة المرأة، ثقافة الشباب والعمال، ثقافة القرية، والقصور المتخصصة. كما تضمن المعرض ركنًا للكتاب، عرضت فيه مجموعة من أحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتضمن عرض السيرة الهلالية لفرقة عزت قرشي، حيث استُهلت الفقرة بالتواشيح والمدائح النبوية، ثم سُردت أحداث رحلة بني هلال إلى مصر واستعداد الأمير أبي زيد الهلالي للسفر إلى تونس برفقة أبناء أخته يحيى، يونس، ومرعي. وخلال رحلتهم، يستقبلهم أهل مصر بحفاوة، فينشدون لهم القصائد والمدائح، ويكرمهم ملك مصر بتقديم العطايا والهدايا قبل مغادرتهم إلى تونس.

كما قُدم عرض فني لفرقة "أجيال" للعرائس بقيادة الفنان عمرو حمزة، حيث تألقت عرائس الماريونيت على أنغام المزمار الصعيدي، تلاها عرض لفن التنورة.

وقد شاركت القصور المتخصصة بعدة ورش فنية وحرفية، من بينها ورشة السجاد، ورشة صناعة الفخار، وورشة الحصير.

يُنَفَّذ البرنامج من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث وإداراتها التابعة، ويأتي في إطار الاحتفال بليالي رمضان الثقافية والفنية، حيث أعدت هيئة قصور الثقافة برنامجًا مكثفًا يشمل أكثر من 1640 فعالية كبرى موزعة على 11 موقعًا مركزيًا بالقاهرة والأقاليم.