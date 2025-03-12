حماس: استئناف الحوثي عملياتها ضد سفن إسرائيل ضغط حقيقي لكسر حصار غزة

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قالت حركة "حماس" الفلسطينية، الأربعاء، إن استئناف جماعة الحوثي حظر عبور السفن الإسرائيلية بمناطق "بالبحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن"، يشكل "ضغطا حقيقيا لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأضافت الحركة في بيان: "إعلان القوات المسلحة اليمنية استئناف عملياتها ضد سفن العدو الصهيوني في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن، يشكل ضغطا حقيقيا لكسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة".

وأوضحت الحركة أن ذلك الإعلان يأتي أيضا ردا على "استمرار الاحتلال في إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء إلى قطاع غزة بما يعبر عن الموقف الأصيل للشعب اليمني وقيادته، والالتزام الحقيقي في دعم وإسناد الشعب اليمني لشعبنا الفلسطيني ومقاومته"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

ودعت الحركة شعوب الأمة وأحرار العالم إلى "تصعيد التحركات الفاعلة للضغط على الاحتلال الصهيوني وداعميه، حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار عن غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى شعبنا المحاصر"، بحسب البيان.

ومساء الثلاثاء، أعلنت الحوثي استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية "بمناطق العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن"، عقب انتهاء المهلة التي منحتها لتل أبيب لإدخال المساعدات إلى غزة.