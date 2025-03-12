مبابي يخضع لفحص طبي لحسم مشاركته أمام أتلتيكو مدريد

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يخضع الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، لفحص طبي، صباح اليوم الأربعاء، لحسم مسألة مشاركته في مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال.

قال فابريزيو رومانو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" من المقرر أن يخضع كيليان مبابي لفحصوات طبية صباحبة بعد عدم شعوره بالراحة".

أضاف رومانو:" يثق جهاز ريال مدريد في جاهزية مبابي لمواجهة أتلتيكو مدريد الليلة، لكنه سيخضع للفحص لتجنب أي مخاطر".

أتم رومانو:" يعاني مبابي من آلام في الكاحل".

ويحل ريال مدريد ضيفا على أتلتيكو مدريد، على ملعب ميتروبوليتانو، في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بنتيجة 2-1 لريال مدريد.