أحمد الشرع يصدر قرارا جمهوريا بتشكيل مجلس الأمن القومي في سوريا

أصدر رئيس الجمهورية السورية، أحمد الشرع، القرار الرئاسي رقم 5 لعام 2025، بتشكيل مجلس الأمن القومي، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

ويأتي ذلك بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية السورية، وانطلاقًا من المصلحة الوطنية العليا، فضلًا عن الحرص على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة.

وأصدرت رئاسة الجمهورية السورية، بيانًا اليوم الأربعاء، فصلت فيه قرارات رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وذلك على النحو التالي:

1- يتم تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية.

2- يتألف مجلس الأمن القومي من الأعضاء:

وزير الخارجية.

وزير الدفاع.

مدير الاستخبارات العامة.

وزير الداخلية.

مقعدان استشاريان يتم تعيينهما من قبل رئيس الجمهورية وفقًا للكفاءة والخبرة.

مقعد تقني تخصصي يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية لمتابعة الشئون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة.



فيما تضمنت قرار رئيس الجمهورية السورية المحاور التالية:



3- تعقد اجتماعات مجلس الأمن القومي بشكل دوري أو بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، ويتخذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء.

4- تحدد مهام مجلس الأمن القومي وآلية عمله بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يتماشى من المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات.

5- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ إلى الجهات المعنية لتنفيذه.