كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن إسرائيل أصبحت خاضعة بشكل كامل للأجندة الأمريكية، وتنفذ مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتواضع.

ويأتي ذلك وسط مخاوف من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يلقى نفس المعاملة التي تلقاها الرئيس الأوكراني زيلينسكي في البيت الأبيض إذا تجرأ على الرفض، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما كان يُوصف بشهر العسل بين إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية قد انتهى، حيث تحطمت آمال تل أبيب في وجود شريك استراتيجي في البيت الأبيض. ورحب نتنياهو بترامب كشخص يتخذ القرارات نيابة عنه، بدءاً من فرض المرحلة الأولى من صفقة التبادل عبر مبعوثه ستيف ويتكوف، وهي خطوة لم يكن نتنياهو يرغب بها.

وذكرت الصحيفة العبرية أن الولايات المتحدة تجبر إسرائيل حالياً على تطبيق اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، الذي سبق أن وصفه نتنياهو بـ"اتفاقية خيانة واستسلام" حين وقّعها يائير لابيد، مشيرة إلى أنه رغم تعهده بإلغائها، بات نتنياهو الآن مضطرًا لتنفيذها.

كما فرض ترامب على إسرائيل قبول مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وحركة حماس، بالإضافة إلى الإصرار على استمرار وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، وهي مطالب لا يستطيع نتنياهو رفضها.

وأضافت "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل تكتشف بدهشة أن ترامب لا يكتفي برئاسة الولايات المتحدة، بل يسعى للعب دور مؤثر في سياسات تل أبيب، بينما تقبل الحكومة الإسرائيلية جميع مطالبه.