 الزمالك يطالب رسميا بالحصول على نقاط القمة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الزمالك يطالب رسميا بالحصول على نقاط القمة


نشر في: الأربعاء 12 مارس 2025 - 1:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 مارس 2025 - 1:05 ص

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب خطابا رسميا إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة للمطالبة بالحصول على نقاط مباراة الأهلي في الجولة الأولى لمباريات المرحلة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد الزمالك أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التزم بالموعد المعلن للقاء، وتوجه إلى ملعب المباراة، في حين تغيب الفريق المنافس.

وطالب الزمالك بتطبيق اللائحة بالكامل أسوة بما حدث مع الفريق في قمة الدور الثاني بمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي.

وكان محمود بسيوني حكم المباراة قام بإلغاء المباراة رسميا بعد مرور 20 دقيقة نتيجة عدم وصول المنافس إلى ستاد القاهرة لخوض اللقاء.

وأصر الأهلي على موقفه بعدم خوض المباراة إلا بحكام أجانب، وهدد في بيانه الأخير بعدم استكمال مشواره في الدوري هذا الموسم.


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