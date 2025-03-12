محافظ دمياط: منظومة إلكترونية لضبط النقل وتشغيل المواقف

عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماعًا بديوان عام المحافظة، بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية، لبحث مخططات التطوير في إطار توجيهات وزارة التنمية المحلية.

وأوضح بيان صادر عن ديوان عام محافظة دمياط، أن الاجتماع تناول سبل رفع كفاءة المواقف والأسواق، تنفيذًا لما ورد في الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية رقم 73 لسنة 2025، والذي يشمل اختيار سبع محافظات كمرحلة أولى للتنفيذ.

واستعرض المحافظ عددًا من المحاور المقترحة لتطوير الأسواق والمواقف، وفق معايير محددة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المنشآت القائمة، إلى جانب تحديد أماكن لإنشاء أسواق ومواقف جديدة في المناطق التي تحتاج إليها، مع مراعاة الاشتراطات المناسبة لتحقيق أفضل استفادة للمواطنين وتحسين المظهر الحضاري.

ووجّه الدكتور أيمن الشهابي بسرعة إعداد الحصر النهائي للمنشآت القائمة والمناطق الحرفية، مع تدقيق البيانات الخاصة بها، مشددًا على ضرورة التنسيق مع إدارة المرور لإعداد الدراسات المرورية اللازمة، ووضع منهجية تنفيذ تتوافق مع الاحتياجات المطروحة والآليات المحددة، مع متابعة دورية لكافة الإجراءات لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

وفي سياق متصل، أعلن محافظ دمياط أن المحافظة بصدد تنفيذ منظومة إلكترونية لتشغيل المواقف وسيارات الأجرة، بهدف ضبط منظومة النقل وتحسين كفاءتها، مشيرًا إلى أهمية إعداد دراسة متكاملة لاختيار أفضل آليات التشغيل، بما يحقق المصلحة العامة للمواطنين والسائقين والمحافظة.

حضر الاجتماع اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، والدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.