السعودية ترحب باعتماد مجلس الأمن قراراً يدين هجمات إيران على دول الخليج

رحبت المملكة العربية السعودية باعتماد مجلس الأمن قراراً يدين هجمات إيران "الشنيعة" على دول الخليج.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان مساء الأربعاء عن ترحيبها باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2817 الذي قدمته المملكة والبحرين والإمارات وقطر وسلطنة عمان والكويت والأردن، الذي "يدين بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي تشنها إيران على أراضي دول الخليج والأردن"، ويقرر أن "هذه الأعمال تشكّل خرقاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلام والأمن الدوليين".

وقالت: "ترحب المملكة بمضامين القرار، بما فيها إدانة الهجوم على المناطق السكنية واستهداف الأعيان المدنية، وما تسببت فيه الهجمات من وقوع خسائر في صفوف المدنيين وإلحاق الضرر بالمباني المدنية، والتضامن مع هذه البلدان وشعوبها".

وأشارت وزارة الخارجية السعودية إلى الدعم الدولي الذي حظي به القرار والإدانات الدولية لتلك الهجمات الإيرانية "الغاشمة" والمطالبة بوقفها فورًا دون قيد أو شرط، ووقف "أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء".

كما رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، ، بقرار مجلس الأمن بإدانة العمليات العسكرية الإيرانية "الغادرة" على دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية.

وأكد أن هذه الإدانة الدولية، التي أتت بإجماع دولي غير مسبوق، هي "دليل صارخ على انتهاك إيران للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والأممية، باستهدافها للمدنيين والأعيان المدنية والبنى التحتية بدول المجلس والأردن".