الجيش الليبي: ميليشيات طرابلس استهدفت مساكن المدنيين جنوب العاصمة

كشف المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية العقيد أحمد المسماري، آخر تطورات عملية «طوفان الكرامة» في طرابلس، قائلًا إن العمليات العسكرية سارت بشكل جيد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي، مساء اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة ما زالت تتقدم على 7 محاور نحو طرابلس رغم مقاومة الميلشيات الإرهابية ومحاولاتها الدفاع عن تمركزاتها.

وتابع المتحدث العسكري الليبي، أن ميليشيات طرابلس استهدفت مساكن المدنيين جنوب العاصمة، مؤكدًا أن الجيش يتقدم حاليًا بدعم من القوات الجوية، ونجح في قصف مواقع الإرهابيين في تاجوراء.

وأعلنت قوات الجيش الوطني الليبي قيامها بعملية عسكرية «لتطهير طرابلس» والتي تعرف بـ«طوفان الكرامة»، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي حالة الاستنفار لصد هذه العملية التي أسفرت عن مقتل 47 شخصًا، وإصابة 181 آخرين، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

يذكر أن ليبيا تشهد صراعًا مسلحًا بين عشرات المليشيات العسكرية في الشرق والغرب، منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي عام 2011.