عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الجمعة، مقطع فيديو، يوثق جزءًا من التحضيرات الجارية لعيد النصر على النازية لهذا العام، تظهر فيه سيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجديدة بنسختها المكشوفة.

وتشارك سيارة «آوروس» الفارهة لأول مرة في احتفالات عيد النصر، التي تنظم في عموم روسيا، في التاسع من شهر مايو سنويًا.

ويظهر الفيديو نسختين مكشوفتين من «آوروس»، يستقلهما أفراد من الجيش الروسي، بينما تتوجهان للدخول إلى الساحة الحمراء، وسط العاصمة الروسية موسكو.

جدير بالذكر أن ليموزين «آوروس» ظهرت لأول مرة خلال حفل تنصيب بوتين لولايته الرئاسية الرابعة، مايو الماضي.