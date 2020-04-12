هازارد من الحجر المنزلي: أحاول ألا آكل كثيرا لكن الأمر ليس سهلا

يعترف البلجيكي، إيدين هازارد، مهاجم ريال مدريد، أنه يحاول التقليل من طعامه خلال فترة الحجر الصحي، التي يقضيها لاعبو كرة القدم، في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال هازارد في تصريحات نقلتها الصحف الإسبانية: "نحاول ألا نأكل كثيرًا جدًا، أحاول ألا أذهب وآكل الكعك، لكن الأمر ليس سهلاً".

وعن ما يفعله في المنزل حاليًا أضاف هازارد: "ما زلت أعمل كثيرًا مع الطبيب عبر الإنترنت لأنه لم يعد قادرًا على القدوم لأنه أصيب بالمرض وعليه البقاء في المنزل".

وتابع: "بدأنا العمل قبل عشرة أيام، ولكنه الآن في المنزل ويرسل لي مقاطع فيديو، إنها تمارين أرضية، وأعمل على تقوية كاحلي، أفعل ما بوسعي في المنزل".