البيت الأبيض ينفي علاقته بحادث مجمع نطنز النووي بإيران

نفت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، وجود علاقة بينها وبين "الحادث" في مجمع نطنز النووي الإيراني، والذي أدى إلى اشتعال حريق في المجمع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ، جين ساكي، في مؤتمر صحفي، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، إن واشنطن تركز على المباحثات الدبلوماسية بشأن الاتفاق النووي الإيراني، هذا الأسبوع، مضيفة أنه لم يتم إعلام الولايات المتحدة بأي تغيير في برنامج محادثات فيينا بعد الحادث، ورفضت ساكي التعليق "بشأن التخمينات حول أسباب الحادث.

وكان الناطق الرسمي باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي قال، في وقت سابق اليوم، إن انفجارا صغيرا وقع في مصنع نطنز الإيراني لتخصيب اليورانيوم، كما نفى إصابة أي أشخاص بجروح.