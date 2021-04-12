تويتر تعين أول فريق للهندسة والإنتاج في إفريقيا

أعلنت شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر اعتزامها تعيين أول فريق للهندسة والإنتاج تابع لها في أفريقيا في محاولة لتوسيع نطاق قوة عملها في الأسواق الصاعدة التي تأمل الشركة أن تجذب المزيد من المستخدمين فيها.



ووصف كايفون بيكبور مدير الإنتاج في تويتر هذه الخطوة التي أعلن عنها في رسالة عبر الإنترنت بأنها جزء "مثير" من استراتيجية نمو الشركة.



وكتب بيكبور في رسالته "لكي تخدم حقا المحادثات العامة، يجب أن تكون أكثر انغماسا في التجمعات الثرية والمتنوعة التي تقود المحادثات التي تتم يوميا في مختلف أنحاء القارة الأفريقية".



من ناحيته قال جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إنه يريد فهما أفضل لاهتمامات المستخدمين في أفريقيا وأغلبهم يستخدم الإنترنت لأول مرة. وأعلن دورسي اعتزامه الحياة في أفريقيا لجزء من الوقت بعد زيارة القارة لأول مرة في أواخر 2019 بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



لكن دورسي تخلى عن الفكرة بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم والتي أجبرت الناس على البقاء في أماكنها وحدت من السفر. وانتقد بعض مساهمي تويتر اعتزام دورسي الحياة في أفريقيا، باعتبار ذلك خطوة تافهة بالنسبة لرئيس تنفيذي مشغول. واعتبر البعض إعلان دورسي رغبته في الحياة في أفريقيا من أسباب سعي المستثمرين لزيادة دورهم في إدارة تويتر.