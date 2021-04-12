أكد أحمد شوبير، قائد الأهلي الأسبق والإعلامي الحالي أن إمام عاشور، لاعب الزمالك بعث له برسالة يعتذر فيها عن الإساءة التي وجهها له خلال مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال شوبير عبر إذاعة أون سبورت اف ام :"إمام عاشور بعث لي رسالة يعتذر فيها عما فعله أمس الأحد، لكنني لم أستطع الرد على رسالته".

وأضاف :"كنت اعتبر إمام عاشور مثل نجلي، وأقول له (السوشيال ميديا مش هتنفعك)، أمثلة كثير انجرفت وراء هذا الأسلوب ولم تكمل مسيرتها".

واختتم نائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق :"على إمام عاشور أن يجعل الناس تتحدث عن أخلاقه قبل الموهبة، فالموهبة حتمًا ستنتهي يومًا ولن يبقى إلا الذكرى الجميلة.. أتمنى أن يُعيد حساباته مع نفسك".

وكان مقطع فيديو قد انتشر للاعبي الزمالك مواليد 1999 من بينهم إمام عاشور، نجم الفريق الأول أثناء قيامهم بتوجيه سباب للنادي الأهلي وبعض رموزه من بينهم أحمد شوبير في غرفة خلع الملابس بمقر الأخير في مدينة نصر.