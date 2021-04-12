استمرار عجز الحساب الجاري لتركيا للشهر الـ16 على التوالي

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أظهرت بيانات البنك المركزي التركي المنشورة اليوم الاثنين استمرار عجز ميزان الحساب الجاري لتركيا خلال شباط/فبراير الماضي للشهر السادس عشر على التوالي، في ظل استمرار تدهور الميزان التجاري.

وذكر البنك أن عجز ميزان الحساب الجاري بلغ خلال فبراير الماضي 61ر2 مليار دولار مقابل 4ر1 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وكان متوسط تقديرات 17 محللا استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يشير إلى ارتفاع العجز إلى 5ر2 مليار دولار فقط.

من ناحية أخرى ارتفع الاحتياطي الرسمي لتركيا من النقد الأجنبي خلال فبراير الماضي بمقدار 925 مليون دولار، في إطار تعهد محافظ البنك المركزي السابق ناجي أقبال الذي تمت إقالته خلال الشهر الماضي بتعزيز الاحتياطي النقدي لتركيا.

واتسم احتياطي النقد الأجنبي التركي بالتقلب خلال أغلب شهور العام ونصف العام الماضية، بسبب قيام البنوك الحكومية ببيع الدولارات لدعم الليرة التركية التي تتراجع أمام العملة الأمريكية.

في الوقت نفسه زاد العجز التجاري لتركيا خلال فبراير الماضي بنسبة 7ر8% إلى 3ر3 مليار دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ووصل إجمالي عجز الحساب الجاري لتركيا خلال 12 شهرا حتى نهاية فبراير الماضي 8ر37 مليار دولار.