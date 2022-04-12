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أحيا نجوم كورال منتخب جامعة عين شمس "روح الشرق" بقيادة المايسترو محمود محسن، أولى ليالي برنامج "هل هلالك"، والذي ينظم فعاليات نسخته السادسة وزارة الثقافة برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ممثلة في قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بحضور وزيرة الثقافة ونائب رئيس جامعة عين شمس.

وكانت جامعة عين شمس قد تلقت دعوة كريمة من وزارة الثقافة لإحياء كورال روح الشرق الأمسية الرمضانية المميزة بالتزامن مع الاحتفال بانتصار العاشر من رمضان.

وخلال الاحتفالية، أشادت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالأداء الاحترافي المتميز لفريق كورال روح الشرق وأثنت على دعم وتشجيع إدارة الجامعة لمواهب الطلاب وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

وأثنى المخرج خالد جلال و الدكتور هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة على الأداء المبهر لكورال روح الشرق.

وأشار عزمي إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة القطاع لتوفير كافة سبل الدعم وتذليل أية معوقات أمام الموهوبين من الطلاب.

وأعرب سعود عن سعادته بالتطور الكبير في المستوى والأداء الفني لكورال الجامعة مما جعله علامة مميزة ومشرفة في مختلف الفاعليات والمناسبات الوطنية الهامة داخل مصر مثلما نجح في تمثيل مصر والجامعة تمثيلاً مشرفاً خارجها.

وأكد أن جامعة عين شمس كانت وستظل صاحبة تاريخ عريق وحاضر مشرف وهو ما يتأكد على أرض الواقع يوماً بعد يوم.

وأضاف أن جامعة عين شمس حريصة على إحياء ذكرى انتصار العاشر من رمضان والذي يقدم درساً للشباب في الاصرار والتحدي والقدرة على مواجهة الصعاب.

ولفت أن مشاركة شباب الجامعة الموهوبين في الأحداث والفاعليات الوطنية الهامة يعكس ثقة الدولة المصرية في قدرات شبابها، وأن جامعة عين شمس تسير على النهج الصحيح باعتبارها مصنعاً لتفريغ الطاقات الإيجابية للشباب في شتى المجالات.