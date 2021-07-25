ارتفاع حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية والفيضانات في الفلبين إلى 43

قال مسؤولون فلبينيون اليوم الثلاثاء إن عدد القتلى جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن أول عاصفة استوائية تضرب البلاد هذا العام بلغ 43 قتيلا بجانب اعتبار أكثر من 20 آخرين فى عداد المفقودين .

وتم انتشال 36 جثة في مدينة بايباي بإقليم ليتي /599 كيلومترا جنوب شرق مانيلا/، في حين أصيب 105 أشخاص، وفقا لمكتب إدارة الكوارث بالمدينة.

وكان قد ذكر أن 27 شخصا فقدوا نتيجة الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة.

وتبحث القوات التي تساعد المنقذين من الوكالات الأخرى ومجموعات المتطوعين عن 27 شخصا قيل إنهم فقدوا في مدينة بايباي،ولكن الطقس السيء تسبب في مخاطر بعمليات الانقاذ،وفقا لما قالة الكولونيل نويل فيستويرـ قائد كتيبة بالجيش الفلبيني.

وقال: "لم تتوقف الأمطار ، لذا لا يمكننا تطهير المناطق المتضررة للوصول إلى أولئك الذين توجد كخاوف بأنهم قد دفنوا في الانهيارات الأرضية"، مضيفا "رجال الإنقاذ يتوخون الحذر لأن الجبل قد ينهار مرة أخرى".

وكانت العاصفة الاستوائية ميجي قد وصلت إلى الساحل الشرقي للبلاد يوم الأحد، مما تسبب في هطول أمطار غزيرة نتج عناها انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة في المناطق المتضررة.

وذكرت الوكالة الوطنية للكوارث أن 7 أشخاص لقوا حتفهم غرقا في إقاليم نيجروس أورينتال ودافاو أورينتال ودافاو دي أورو وسامار، مضيفة أنه ورد أن شخصا فقد في دافاو دي أورو.

وأجبر أكثر من 22 ألفا و600 شخص على الفرار من منازلهم في 17 إقليما متضررا من العاصفة ميجي، التي تسمى محليا أجاتون، والتي جلبت أمطارا غزيرة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن ميجي ضعفت منذ ذلك الحين إلى منخفض استوائي محمل برياح تبلغ سرعتها القصوى 45 كيلومترا في الساعة وزوابع تصل سرعتها إلى 75 كيلومترا في الساعة.