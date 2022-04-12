مخاوف من مقتل 45 شخصا على الأقل بجنوب أفريقيا بسبب الأمطار الغزيرة

أفاد مسؤولون بأن هناك مخاوف من أن ما لا يقل عن 45 شخصا لقوا حتفهم في إقليم كوازولو- ناتال الساحلي بشرق جنوب أفريقيا بسبب الامطار الغزيرة، في الوقت الذي ما زال يحاول فيه المسؤولون تقييم حجم الدمار.

وأشار المسؤولون إلى أن هذه الأعداد أولية لأن هناك العديد من الأشخاص في عداد المفقودين.

وهناك مخاوف من أن أعدادا كبيرة من المواطنين أصيبوا، في حين كان حجم الدمار كبيرا. وقد تم وضع الجيش في حالة تأهب.

وتضرر نحو 100 مبنى مدرسي، استخدم التلاميذ والمعلمون بعضها كملاذ إلى أن يتم إنقاذهم. كما تم تسجيل عدة انهيارات أرضية.

وقد تمثل إعادة البناء تحديا كبيرا حيث انجرفت العديد من الشوارع. إلا أن تقييم الوضع صعب حيث أصبح عدد كبير للغاية من أبراج تقوية اتصالات الهواتف المحمولة خارج الخدمة.

وتضررت مدينة دوربان بصورة خاصة. ووقعت انهيارات أرضية، حيث غمرت المياه الكثير من طرق النقل المهمة. وفاقم من الوضع انقطاع الكهرباء، في حين بدت البنية التحتية القديمة غير قادرة على استيعاب المياه.

ونشر السكان على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمياه وهي تندفع داخل المنازل. وطالبت السلطات المواطنين بالبقاء في المنازل في ظل استمرار هطول الأمطار.