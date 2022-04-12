أوكرانيا: احتجاز 10 سفن روسية في أوديسا من أجل تأميمها

أعلن مكتب التحقيقات الأوكراني احتجاز عشر سفن روسية في ميناء أوديسا من أجل تأميمها لاحقا، وتقدر تكلفتها الإجمالية بـ3.9 مليون دولار، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأضاف المكتب في بيان: «منع محققو مكتب التحقيقات الحكومي، بمساعدة الحرس البحري لدائرة الحدود الحكومية، سحب ثماني سفن شحن روسية، وناقلتين من أوكرانيا، كانتا في مياه ميناء أوديسا لأغراض الصيانة الوقائية».

وذكر مكتب التحقيقات الأوكراني، أن السفن المحتجزة ستعمل لصالح الاقتصاد الأوكراني وقواته المسلحة، مقدرا تكلفتها بمليار جريفنيا (3.9 مليون دولار).

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، وجود 77 سفينة أجنبية من 18 دولة ما زالت محاصرة في الموانئ الأوكرانية، مؤكدة أن خطر القصف والألغام التي نشرتها كييف لا تسمح لها بالمغادرة.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن السفن لا يمكنها المغادرة بأمان إلى عرض البحر؛ بسبب تهديدات القصف، وخطر الألغام المرتفعـ الذي تسببه كييف في المياه الداخلية والبحر الإقليمي.

وأضاف ميزينتسيف، أن «القوميين الأوكرانيين، يواصلون احتجاز 6338 مواطنا أجنبيا، من 12 دولة كرهائن وكدروع بشرية».