وزير الخارجية السعودي يبحث مع المبعوث الأممي إلى سوريا التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية



بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد العزيز ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، التوصل إلى حل سياسي للازمة السورية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمير فيصل بن فرحان تلقى، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفيًا، من جير بيدرسون، حيث بحثا سبل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية والجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لسوريا في هذا الشأن.

وأكد وزير الخارجية السعودي خلال الاتصال، حرص المملكة على بذل جميع الجهود للتوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وانتمائها العربي، ويحقق الخير والنماء لشعبها.

يأتي هذا الاتصال في الوقت الذي يقوم فيه وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد بزيارة عمل إلى السعودية تلبية لدعوة من وزير الخارجية السعودي، لإجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا.