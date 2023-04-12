الشباب يعبر الخليج بصعوبة ويعزز موقعه بين كبار الدوري السعودي

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عزز فريق الشباب موقعه في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، بفوزه الصعب على مضيفه الخليج 3 /2، مساء الثلاثاء، في الجولة الثالثة والعشرين.

وتقدم الشباب بهدفين مبكرين عن طريق الأرجنتيني كريستيان جوانكا والجابوني أرون سالم بوبندزا في الدقيقتين الثالثة والسادسة.

ولكن الخليج نجح في العودة إلى المباراة وأدرك التعادل بهدفين حملا توقيع البرتغالي فابيو مارتينز والألباني سوكول سيكاليشي في الدقيقتين 14 و38.

وحسم الشباب الفوز في الشوط الثاني بهدف أحرزه حسين آل منصر القحطاني في الدقيقة 59.

ورفع الفوز رصيد الشباب إلى 50 نقطة في المركز الثالث بفارق ست نقاط عن اتحاد جدة المتصدر وثلاث نقاط خلف النصر الوصيف، وتوقف رصيد الخليج عند 17 نقطة في المركز الثاني من القاع.