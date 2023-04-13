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أعداد جريدة الشروق
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قطر والبحرين تعلنان إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما


نشر في: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 11:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 11:20 م

عقدت لجنة المتابعة القطرية - البحرينية اجتماعها الثاني اليوم في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية، ترأس وفد دولة قطر الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، فيما ترأس وفد مملكة البحرين الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية.

وتناول الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانونية المشتركة واللجنة الأمنية المشتركة.

كما تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١م.

وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية وفقاً لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الاقليمية، وحسن الجوار.

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