ماهر همام: كولر سيلعب بشكل هجومي قوي أمام الرجاء في القاهرة 

أكد ماهر همام نجم النادي الكرة المصرية السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي سيكون لديه استراتيجية هجومية في لقاء الرجاء المغربي، مؤكدا أن الفريق يضم عناصر مميزة في كافة الخطوط.

وقال همام في تصريحات عبر قناة etc: ": "كولر لديه استراتيجية وطريقة لعب خاصة بكل مباراة، وأرى أن لقاء الأهلي أمام الرجاء المغربي سيكون تركيزه على الهجوم في المقام الأول من أجل تحقيق المكسب قبل لقاء الإياب، وسيتم الاعتماد على ثنائي في مركز الديفيندر وأمامهم صانع ألعاب مثل أفشة، من أجل تنويع التمريرات العرضية والطولية".

وأضاف: "حمدي فتحي ومروان عطية الأقرب للمشاركة أمام الرجاء وأمامهم أفشة، وحسين الشحات يجب أن يبدأ المباراة وهو من أفضل اللاعبين، ومن الوارد أن يشارك بيرسي تاو أيضًا، على أن يجلس احمد عبدالقادر على مقاعد البدلاء، خصوصا أن فريق الرجاء يضم عناصر جيدة وهو من الفرق التي لها باع طويل في الكرة الافريقية والمغربية".

وواصل: "الأهلي يحتاج للعب هجوميًا بنسبة 70% والدفاع بنسبة 30% والعكس سيحدث في لقاء الإياب، في لقاء القاهرة لابد أن يكون هناك استراتيجية هجومية من كولر والاعتماد على أصحاب الخبرات، الشناوي في حراسة المرمى، واتمنى استعادة السولية وربيعة مع وجود كهربا في التشكيلة الأساسية".

وأكد: "محمد عبدالمنعم لاعب مبشر جدا واستفاد من إعارته لسموحة وفيوتشر، وعودته للأهلي مكسب كبير، وهو من المساكين الواعدين ولديه امكانيات جيدة في بدء الهجمة واجادة العاب الهواء، لو استمر في المحافظة على تركيزه، قد يحترف في أكبر الأندية الأوروبية مثل أحمد حجازي، من المهم جدا أن يقوم كولر بإعداده نفسيًا بشكل جيد، لأن مركزه لا يقبل (الهزار) ولابد أن يعرف هذا الكلام جيدًا، وأعرف أنه لديه ثقة كبيرة في إمكانياته لكن عليه تشتيت الكرة تحت الضغط، خصوصا أن المهاجم دائما يكون أذكى من المدافع ويعمل على استغلال الأخطاء".

وأتم: "يجب أن يكون هناك ثبات انفعالي للاعبين، لأن أي تهور في المباراة قد يكلف الأهلي كثيرا، وخطأ محمد عبدالمنعم لا يجب أن يتكرر لأن الطرد قد يكبد الفريق خسارة بطولة، وجميع المدربين تحذر المدافعين من الأخطاء في المناطق الخطرة".