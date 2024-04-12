قال الفنان شريف رمزي، إن نجاح مسلسل «خالد نور وولده نور خالد» فاق كل توقعات صناعه، لافتًا إلى أنه لم يتخيل رد الفعل الاستثنائي من الجمهور.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، أنهم شعروا بالقلق عند طرح المسلسل بعد الـ15 يومًأ الأولى من شهر رمضان، ومسلسل «أشغال شقة» بطولة الفنان هشام ماجد.

وأكمل: «المقارنة صعبة، إننا نتقارن بأعلى حتة في مسلسل كوميدي ناجح (أشغال شقة)، خاصة إننا كنا لسة بنبدأ ونتعرف على الشخصيات في النص الثاني من رمضان».

ولفت إلى أنه لم يستغرق وقتًا في التفكير بعد عرض العمل عليه، موضحًا أنه يختار أدوارًا وأعمالًا تتسم بعنصر الجذب وتعجبه شخصيًا.

وأشار إلى أنه يغيب عن الساحة الفنية لعدم كثرة الأعمال الجيدة، معقبًا: «أنا بحب أكون موجود بأعمال فيها قدر من الجودة وإعجاب الجمهور».

وذكر أن كل عناصر المسلسل كانت جيدة، مضيفًا: «المنتج أمير شوقي صديقي، والممثلين كلنا أصحاب وأخوات؛ كريم محمود عبدالعزيز كان معايا في المدرسة زمان، وشيكو اشتغلت معاه، ومحمد أمين مخرج عظيم، كمان السيناريو مكتوب حلو أوي».

مُسلسل «خالد نور وولده نور خالد» من بطولة: شيكو، وكريم محمود عبد العزيز، وآية سماحة، ودنيا ماهر، وشريف رمزي، وآخرين، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، وإخراج خالد مرعي.