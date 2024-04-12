الفلبين واليونسيف توقعان اتفاقا لمواجهة الكوارث بشكل أكثر فعالية



وقعت وزارة "الرعاية الاجتماعية والتنمية" في الفلبين أمس الخميس مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف"K تهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة لتقديم حماية اجتماعية فعالية، خلال حالات الطوارئ والكوارث.

وفي بيان صحفي اليوم الجمعة، قال وزير الرعاية الاجتماعية والتنمية، ريكس جاتشاليان، إن مذكرة التفاهم هي ابتكار من شأنه توفير مساعدة الحماية الاجتماعية المناسبة للمستفيدين المستهدفين، حسب وكالة أنباء الفلبين اليوم.

وأضاف الوزير "نعرف أن كل قطاع عرضة للخطر، لديه احتياجات مختلفة، لاسيما في التعامل مع الكوارث ، لذلك هذا شيء مبتكر وجديد".

وتابع الوزير "إنه نموذج يمكننا أيضا اعتماده وتوسيعه ونتطلع للتعلم منه نظرا لأنه جديد".

ومن جانبها، أكدت أويونسيخان دينديفنوروف، ممثلة البلاد في اليونسيف أن الشراكة ستوفر مساعدة لإنقاذ الحياة للأطفال وأسرهم في أوقات الطوارئ".

وستكون مذكرة التفاهم الموقعة، أساسا للطرفين لتنفيذ "اتفاق الاستعداد بشأن التحويلات النقدية الطارئة" الذي سيضمن حصول الأسر المتضررة من الكوارث وأطفالهم على مساعدات مالية.

والتحويلات النقدية الطارئة هي استراتيجية تكيفية، لسد الفجوات بين الإغاثة الفورية في حالات الكوارث والاستجابة الإنسانية ودعم التعافي المبكر، من خلال مساعدات نقدية مباشرة للأسر المتضررة من الكوارث في المناطق ، التي تعاني من حالة كوارث.

يشار إلى أن الفلبين تشهد ثوران براكين و وقوع زلازل نظرا لوقعها في منطقة حزام النار في المحيط الهادئ حيث تحدث نحو 90 % من زلازل العالم.

وضربت أحد أشد الزلازل البلاد في يوليو 1990، عندما لقي أكثر من 2400 حتفهم في جزيرة لوزون بشمال البلاد في زلزال بقوة 8ر7 درجة.